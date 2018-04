EU-Haushalt: Wer mehr, wer weniger bekommt

Und wo wird gespart? Wird es Verlierer geben?

„Maßvolle, aber effektive Kürzungen von je sechs Prozent werden wir bei den zwei größten Programmen, vornehmen“, sagt EU-Budgetkommissar Günther Oettinger. Die zwei Bereiche sind der Agrarsektor und die Regionalförderung (Kohäsion). Zusammen machten sie bisher 80 Prozent des Haushaltes aus. Jetzt soll dieser Anteil auf 60 Prozent zurückgeschraubt werden.

Also weniger Geld für Österreichs Bauern?

Österreichs Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger weist dies entscheiden zurück. Sie betont aber auch: Sollte es zu einem Rückgang der Direktzahlungen aus Brüssel kommen, werde es laut Koalitionsvereinbarungen für die heimischen Landwirte „einen natürlichen Ausgleich“ von Seiten Österreichs geben.

Und das Burgendland, bisher größter Empfänger regionaler Förderungen aus Brüssel – wird es künftig auch weniger erhalten?

Noch ist nichts entschieden, die Sorgen aller Regionalpolitiker in Europa aber sind groß. Von einem Szenario, in dem die Regionalförderungen radikal gekürzt worden wären und in dem das Burgenland keine Förderungen mehr erhalten hätte, ist die Kommission aber wieder abgerückt.

Fließen nur Mittel aus der EU-Agrar- und Regionalförderung nach Österreich?

Es gibt unzählige EU-Förderprogramme. Nach Oberösterreich etwa, das die Fördermöglichkeiten der EU seit 20 Jahren intensiv nutzt, fließen jährlich 247 Millionen Euro aus Brüssel zurück. Die Förderungen konzentrierten sich dabei zuletzt auf Forschung, Innovation, Bildung und Qualifizierung – alles Bereiche, wo im nächsten Budget nicht gekürzt wird.

Und die Gewinner? Wer wird mehr Geld und Förderungen erhalten?

Ausgebaut wird das Erasmus-Programm für Studenten. Aber massive Steigerungen sind für den Forschungsbereich („HorizonEurope“) vorgesehen – um nahezu 50 Prozent. Das birgt enorme Möglichkeiten für Österreich. „Bei entsprechender Ko-Finanzierung durch uns“, meint dazu etwa Wiens Bürgermeister Michael Häupl, „hat Wien im nächsten EU-Budget im Bereich Forschung noch mehr Chancen.“

Stimmt es, dass Polen oder Ungarn weniger Gelder erhalten sollen, weil sie keine Flüchtlinge aufnehmen oder den Rechtsstaat untergraben?

Die Kommission dreht den Spieß um: Wer Flüchtlinge aufnimmt, soll mehr Förderungen erhalten, also belohnt werden. Strafen sind keine vorgesehen. Ist die Rechtsstaatlichkeit eines Landes in Gefahr – wie etwa in Polen – will die Kommission künftig die Auszahlung von Geldern verhindern. Wie sich das rechtlich durchsetzen lässt, muss alledimgs erst noch geklärtwerden.