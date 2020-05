Grünes Licht für Militär-Einsatz gegen Schlepper

In wenigen Tagen schon dürfte die gemeinsame Militärmission der EU-Staaten gegen Schlepper vor der Küste Libyens starten. "Ich bin sicher, dass die erste Phase sofort begonnen werden kann", sagte Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier am Montag in Brüssel.

Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-28 besprachen am Montag in Brüssel die Grundlagen des Einsatzes – und einigten sich auf einen Stufenplan: Vorerst will man sich – u.a. mittels Satelliten-Aufklärung – ein genaues Bild über die Routen der Schlepper-Schiffe bilden. Danach will die EU Boote durchsuchen, beschlagnahmen oder auch zerstören. In Phase drei wären theoretisch sogar Militäreinsätze in libyschen Häfen oder am Festland denkbar. Nach diesem Grundsatzbeschluss soll unmittelbar mit der konkreten Planung begonnen werden.