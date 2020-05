EU-Grenzeinheit Frontex soll Flüchtlinge retten

„Wir haben noch keine ausreichenden Details zu Frontex Plus, um eine genaue Einschätzung zu geben“, erklärte die UNHCR-Sprecherin für Südeuropa, Carlotta Sami, dem KURIER. Die Operation müsse so fortgesetzt werden, dass Leute vor dem Ertrinken gerettet werden. „Wir sind sehr besorgt über die Situation in Libyen, wo Krieg herrscht. Die letzten Unglücke haben sich knapp vor der libyschen Küste und in internationalen Gewässern ereignet“, so Sami. Der UNHCR habe EU-Länder dazu aufgefordert, Wege zu suchen, damit die Leute bereits vor der Abfahrt einen Asylantrag stellen und auf legale Weise nach Europa kommen können.