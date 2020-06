Streit über Budget, Kompromiss beim Klima

Die Staats- und Regierungschefs haben sich in Brüssel auf Klimaziele bis 2030 geeinigt. Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was schreiben die neuen EU-Klimaziele vor?

Geeinigt hat man sich auf ein 40-27-27-Paket: Die Emissionen von Treibhausgas sollen bis 2030 um 40 Prozent (im Vergleich zu 1990) reduziert werden. Um das zu erreichen, sollen die vom Emissionshandel betroffenen Wirtschaftszweige die Ausstöße im Vergleich zu 2005 um 43 Prozent senken; in anderen Bereichen wie Verkehr, Landwirtschaft und private Haushalte soll das Minus 30 Prozent betragen.

Der Anteil der Erneuerbaren Energien soll bis 2030 auf mindestens 27 Prozent steigen – dieses Ziel gilt für die EU insgesamt, es gibt keine verbindlichen nationalen Ziele.

Die Effizienzsteigerungen (Dämpfen des zusätzlichen Verbrauchs) beim Energieverbrauch sollen ebenfalls 27 Prozent ausmachen.

Wie (wenig) ambitioniert sind die neuen Ziele?

Einerseits ist Europa damit weiterhin Vorreiter auf globaler Ebene. Andererseits hat man sich in der EU im Rahmen dessen, was im Gespräch war, nur auf eine Minimal-Variante geeinigt. Die EU-Kommission hatte mit 40-30-30 etwas höhere Ziele vorgeschlagen. Die jeweils 27 Prozent waren in der Debatte stets die Untergrenze – und bei diesem kleinsten gemeinsamen Nennen ist es dann auch geblieben. Kanzler Werner Faymann sprach von einem "guten Zeichen", Österreich hätte sich aber "ein bisschen mehr vorstellen können". Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner nennt die Ziele "ambitioniert"; Umweltminister Andrä Rupprechter sagt, er hätte sich "mehr erwartet", vor allem wären ein 30-Prozent-Ziel bei den Erneuerbaren ein "wichtiges Signal" für die Energiewende gewesen.

Was sagen Industrie und Umweltaktivisten dazu?

Niemand ist mit dem Kompromiss zufrieden: Wirtschaftskammer-Boss Christoph Leitl spricht von "einseitigen" Klimazielen, durch die aus Sicht der Industrie "Kostendruck und Abwanderungsgefahr" steigen. Global 2000 kritisiert hingegen den "Minimalkompromiss" als "Kniefall vor der Industrie". Die Grünen sprechen von einem "schweren Rückschlag" für den Klimaschutz.

Wie fix und verbindlich sind die EU-Klimaziele?

Verbindliche nationale Ziele gibt es nur bei der Senkung der CO 2 -Emissionen: Die Staaten müssen zwischen 0 und 40 Prozent einsparen. Die Regierungschefs haben aber eine Überprüfungsklausel eingebaut: Nach der Weltklimakonferenz in Paris Ende 2015 sollen die Klimaziele neu bewertet werden. Sie sollen nicht gesenkt werden, könnten aber erhöht werden, falls etwa USA und China sich in Paris zu ambitionierteren Zielen verpflichten. Als weitere Hintertür hat sich der Rat vorbehalten, das Thema wieder aufzugreifen, auch wenn die Kommission bereits mit Gesetzgebung und Umsetzung begonnen hat – das ist de facto ein Vetorecht für die Staats- und Regierungschefs.

Gibt es finanzielle Hilfe für ärmere Staaten?

Ja – das war die Voraussetzung für die Zustimmung einiger Osteuropäer. Staaten mit schwächerer Wirtschaftsleistung sollen länger als geplant kostenlose Verschmutzungsrechte erhalten und weiters vom Verkauf anderer Emissionszertifikate profitieren. Das kommt u.a. Bulgarien, Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei zugute. Es wird einen Fonds für Projekte zur Erneuerung der Energiesysteme in ärmeren Staaten geben.