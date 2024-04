EU-Gipfel: Selenskyj fordert mehr Hilfe zur Luftverteidigung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die EU in seiner Videobotschaft beim EU-Gipfel Mittwochabend in Brüssel eindringlich aufgefordert, seinem Land mehr Unterstützung für militärische Ausrüstung und zur Luftverteidigung zu schicken: "Hier in der Ukraine, in unserem Teil Europas, haben wir leider nicht das Verteidigungsniveau, das wir alle vor ein paar Tagen im Nahen Osten gesehen haben", so Selenskyj angesichts der israelischen Reaktion auf Irans Angriff.

"Alles, was hilft, die Frontlinie zu halten"

Dies könne nur durch Luftverteidigung gestoppt werden - in der EU verfügbare spezielle Systeme wie Patriot würden jetzt in der Ukraine gebraucht: "Und das ist auch Ihr Sicherheitsbedürfnis", so der Ukrainer an die anderen europäischen Staatsspitzen. Er forderte auch "Waffen für unsere Soldaten. Granaten für die Artillerie. Fahrzeuge. Drohnen. Alles, was hilft, die Frontlinie zu halten." Er erneuerte auch die Forderung, eingefrorene russische Vermögen "zu verwenden, Menschen vor russischem Terror zu schützen. Auch das ist fair."

Auf Bitten der Ukraine hin beruft NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg an diesem Freitag eine Sitzung des NATO-Ukraine-Rats ein. Es werde darum gehen, den dringenden Bedarf der Ukraine an mehr Luftverteidigungssystemen und Artilleriegeschossen anzugehen, sagte Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. An der Tagung sollten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten teilnehmen.