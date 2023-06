EU-Gipfel ohne Einigung zu Migration beendet

Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), haben am Freitag in Brüssel keine gemeinsame Sprache zur Migration gefunden. Wie bereits am Donnerstag dürfte auch am Freitag keine Gipfelerklärung zu Migration beschlossen werden, hieß es in Ratskreisen. Ungarn und Polen blockieren demnach weiter die Gipfelerklärung, nachdem sie kürzlich beim Innenminister-Beschluss des EU-Asyl- und Migrationspakts überstimmt worden waren.

"Im Sitzungssaal spielte sich ein Migrationskrieg ab", sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban vor Beginn des Gipfels. "Es war ein Freiheitskampf, kein Aufstand!", beschrieb er die Weigerung Ungarns und Polens auf dem Gipfel, die jüngsten Asylpläne der Europäischen Union gutzuheißen.

