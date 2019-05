EU-Gipfel-Gegenwind für Manfred Weber

Der Bayer, der nächster EU-Kommissionspräsident werden will, hatte bisher auf den demonstrativen Rückhalt von Ex-Kanzler Sebastian Kurz zählen können. Und das, so ein Sprecher Lögers, werde auch so weitergeführt. Mit der Begründung: Als EU-Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), der nach wie vor stärksten Fraktion im EU-Parlament, könne Weber den Führungsanspruch an die EU-Kommission stellen.