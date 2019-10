EU fixiert Brexit-Verschiebung nächste Woche, Briten vor Wahlen

Die Entscheidung für ein Datum, oder mehrere mögliche Austrittsdaten, mit allerletzter Möglichkeit 31. Jänner 2020 soll dann in einem schriftlichen Verfahren herbeigeführt werden. Ein Sondergipfel wird von so gut wie allen Beobachtern ausgeschlossen. Die Motivation der Staats- und Regierungschefs, sich neuerlich zu diesem Thema zu treffen, dürfte sich in Grenzen halten.

Die EU hat auf den Brexit-Termin seit Ende März bereits zwei Mal verschoben. Sie will nun möglichst vermeiden, sich in die Wirren der britischen Innenpolitik einzumischen. Der Großteil der Mitgliedstaaten hatte sich am Mittwoch bereits für eine dreimonatige Verlängerung bis zum 31. Jänner ausgesprochen.

Österreichs Regierungssprecher Alexander Winterstein sagte bereits am Donnerstag in Wien, dass der in der Diskussion stehende Aufschub des britischen EU-Austrittsdatums bis zum 31. Jänner nahe liege, weil dieser Termin vom britischen Parlament selbst genannt werde. Dieses Datum hat auch EU-Ratspräsident Donald Tusk vorgeschlagen.