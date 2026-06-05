Am Anfang sei es ein paar Mal abgestürzt, aber erstens passiere das auch bei Windows und zweitens müsse man einmal auch wirklich damit anfangen, das umzusetzen, was man ständig predige. So und ähnlich hören sich die ersten Kommentare von EU-Parlamentariern an, die auf Bürocomputern und Diensthandys in diesen Tagen eine kleine Revolution in die Praxis umsetzen. Dort läuft nämlich seit Freitag statt Google eine europäische Suchmaschine namens Qwant. Das französische Produkt wirbt damit, dass man anders als der US-Riese keine persönlichen Daten der Nutzer verkaufe: „Wir sind die Suchmaschine, die nichts über sie weiß.“