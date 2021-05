EU erwartet 200 Millionen Impfungen bis Ende der Woche

In der EU werden laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bis Ende der Woche rund 200 Millionen Dosen Corona-Impfstoff verabreicht worden sein. Im Juli könnten voraussichtlich 70 Prozent der Erwachsenen ihre erste Impfung erhalten haben, sagte von der Leyen am Montag laut dpa aus Teilnehmerkreisen in einer CDU-Vorstandssitzung, bei der sie zugeschaltet war.

Noch im Mai erwarte sie die Zulassung des Vakzins von Biontech/Pfizer für Jugendliche ab zwölf Jahren durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA, so von der Leyen.