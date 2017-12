Die EU-Kommission will ein Sanktionsverfahren gegen Polen wegen Gefährdung von Grundwerten der Europäischen Union einleiten. Dies teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Die EU-Kommission erklärte, sie habe gehandelt, "um die Justiz-Unabhängigkeit in Polen zu verteidigen".

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans sagte am Mittwoch in Brüssel: "Nach zwei Jahren kann die Kommission nur schlussfolgern, dass es ein echtes Risiko einer schweren Grundrechtsverletzung gibt."

Despite efforts for a constructive dialogue for 2 years, we have concluded that there is a clear risk of a serious breach of the rule of law in #Poland



We therefore proposed to @EUCouncil to adopt a decision under #Article7 (1) of the Treaty on EU

