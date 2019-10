EU-Budget ist beim EU-Gipfel erstmals Chefsache

Die Finnen haben für die zukünftig wohl 27 Mitgliedsstaaten eine Bandbreite von 1,03 bis 1,08 Prozent genannt, in der jedes Land den Anteil seiner Wirtschaftsleistung zum EU-Budget beitragen soll. Die EU-Kommission will 1,11 Prozent, Österreich und andere Nettozahlerstaaten wollen 1,0 Prozent. Die Finnen sehen in ihrer Bandbreite aber eine Inkludierung des EDF (European Development Fund, Europäischer Entwicklungsfonds) vor, und dieser Fonds ist genau 0,03 Prozent schwer und derzeit nicht im EU-Budget enthalten. Zieht man den Fonds also ab, dann ist man beim Nettozahler-Wunsch von 1,0 Prozent.

Die 1,03 bis 1,08 Prozent würden einen Finanzrahmen in der Höhe von 1,05 bis 1,1 Billionen Euro für sieben Jahre bedeuten (ohne Spezialinstrumente). Die Finnen gehen davon aus, dass mit einem solchen Budget die Balance zwischen neuen Herausforderungen und traditionellen Politikfeldern gewährleistet sein würde. Die EU-Kommission hätte (ohne Spezialinstrumente) gerne 1,14 Billionen Euro.

Mehr Geld für "anderes"

Bezogen auf die großen Budgetblöcke sollen die Kohäsion, die Landwirtschaft und andere Programme wie etwa Forschung & Entwicklung, Außengrenzschutz und Klimaschutzausgaben jeweils rund ein Drittel erhalten. Das ist Diplomaten zufolge für keinen Mitgliedsstaat ein großes Problem. Konkret sehen die Finnen für die Kohäsionspolitik 29,6 bis 29,8 Prozent vor (die EU-Kommission 29,1 Prozent), für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 30,5 bis 30,9 Prozent ( EU-Kommission: 28,6 Prozent) und andere Programme 32,8 bis 33 Prozent (Kommission: 35,6 Prozent). In der ablaufenden Finanzperiode war die GAP 35,4 Prozent schwer, die Kohäsionspolitik 34 und die anderen Programme 24 Prozent. Vor allem "andere Programme" werden im kommenden Finanzrahmen also stärker dotiert.

Kürzungen bei den Agrarausgaben könnten Österreich besonders schmerzlich treffen. Zuletzt entfielen 69 Prozent aller Gelder, die Österreich aus der EU lukrierte auf den Landwirtschaftsbereich. Vor allem Einschnitte in der zweiten Säule der GAP, der Ländlichen Entwicklung, die für die Alpenrepublik besonders wichtig sind, will Wien verhindern. Das finnische Papier dürfte hier wenigstens etwas beruhigen: Es soll von den Direktzahlungen (1. Säule) in die Ländliche Entwicklung (2. Säule) umgeschichtet werden. Konkret stellen sich die Nordeuropäer ein Einfrieren der Direktzahlungen vor. Dafür soll es Neuzuweisungen für die 2. Säule geben.

Das begründen die Finnen damit, dass die ländliche Entwicklung speziell auf Umwelt- und Klimaprobleme reagiere. Zudem hätten die Konsultationen gezeigt, dass eine deutliche Mehrheit der Mitgliedsstaaten Priorität auf die 2. Säule legen wolle. Traditionell bekannter Gegner ist hier beispielsweise Frankreich, dem die EU-Direktzahlungen an seine Bauern sehr am Herzen liegen. Am Ende käme es zu einem Niveau in der 2. Säule, das geringfügig unter einem nominalen Einfrieren in diesen Bereich bedeuten würde.