Der Brexit-Deal war schon zum Greifen nahe

Die größten Verhandlungshürden waren gestern Nacht bereits ausgeräumt. Nur noch an Steuerfragen spießte es sich, sodass EU-Chefunterhändler Michel Barnier die endgültige Einigung noch nicht verkünden konnte.

Aber heute wird er erwartet – der große Durchbruch in den zähen und langwierigen Scheidungsverhandlungen zwischen EU und Großbritannien. Es galt einen Vertragstext zu fixieren, der heute den EU-Staats- und Regierungschefs beim Gipfel in Brüssel vorgelegt wird. Darin wird zu lesen sein, wie Großbritannien und damit auch Nordirland aus der EU austreten können, ohne dass zur Republik Irland eine Grenze hochgeht.

Knackpunkt dieser Gespräche war immer die irische Grenzfrage. Die EU hatte vorgeschlagen: Nordirland solle in der EU-Zollunion bleiben, dann würde auch keine Zollgrenze zwischen dem Norden und dem Süden der Grünen Insel entstehen. Doch das lehnte London kategorisch ab und kam nun mit einem neuen Vorschlag: Nordirland solle zwar die Europäische Zollunion verlassen, tatsächlich aber so agieren, als ob es noch immer mit dabei sei.

„Zollpartnerschaft“ nennt sich dieses abenteuerliche Konstrukt. Das würde bedeuten: die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU verläuft dann in der Irischen See. Nordirland würde dann alle Lieferungen nach EU-Standards kontrollieren, die an seinen Häfen und Flughäfen ankommen.