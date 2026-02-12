Wirtschaftsflaute

Binnenmarkt mit Blockaden: Wo Europas Aufschwung feststeckt

Europa hat im globalen Wettbewerb einiges aufzuholen. Wie, das wollen die EU-Regierungschefs bei einem Sondergipfel beraten. Einig sind sich dabei nicht.
Konrad Kramar
Vor 37 Minuten

BRITAIN-EU-BREXIT-TRADE-POLITICS

Zu viel Bürokratie, zu hohe Energiekosten, zu viele und oft widersprüchliche Regelwerke und ein – vor allem für Dienstleistungen – noch immer nicht funktionierender Binnenmarkt: Die Diagnose, die vor Europas Staats- und Regierungschefs liegt, ist weder neu noch überraschend. Seit Jahren schiebt die EU diese Probleme vor sich her.

Am Donnerstag, bei einem Sondergipfel auf dem belgischen Wasserschloss Alden Biesen, will man einen neuen Anlauf nehmen, die zumindest anzugehen. Doch im Vorfeld des Treffens zeigte sich, dass man sich schon auf die Richtung des Anlaufs oft nicht einigen kann. Frankreich will Europas Wirtschaft mit mehr „Made in Europe“ vor der globalen Konkurrenz abschirmen, Deutschland will vor allem Bürokratie abbauen, also auch Regeln und Gesetze zurechtstutzen, Österreich drängt auf billigere Energie für die Industrie.

Vor zwei Jahren hatte sich Brüssel vom ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi untersuchen lassen – und auch dessen Befund bestätigte genau die erwähnten chronischen Leiden.

Jetzt hat ein einflussreicher Brüsseler Think Tank überprüft, ob sich an dieser Diagnose inzwischen etwas gebessert hat. Das Ergebnis ist ernüchternd. Gerade einmal 15 Prozent der Empfehlungen des Draghi-Berichts sind zumindest im Ansatz umgesetzt.

Sündenbock Bürokratie

Umso lauter formulieren die Entscheidungsträger ihre Forderungen. Eine „Bürokratie-Notbremse“ will etwa Deutschlands Kanzler Friedrich Merz. Wenn ein Land – also vor allem Deutschland – unter einer EU-Regelung zu sehr zu leiden habe, soll es diese eigenhändig außer Kraft setzen können.

Wir sollten uns
von der Debatte um Bürokratie nicht ablenken lassen. Europa braucht einen funktionierenden Binnenmarkt, vor allem für Kapital und Dienstleistungen

von Dirk Gotink

EU-Abgeordneter

"Vom Bürokratie-Abbau nicht ablenken lassen"

Spielentscheidend fürs Wirtschaftswachstum sei das allerdings nicht, geben selbst Vertreter der Europäischen Volkspartei, also Merz’ eigener Fraktion, zu bedenken. „Wir sollten uns von diesen Debatten über Bürokratie-Abbau nicht ablenken lassen“, meint etwa der niederländische EU-Abgeordnete Dirk Gotink zum KURIER: „Viel wichtiger ist es, den Binnenmarkt endlich wirklich grenzenlos zu machen, für Unternehmensgründungen und Investitionen.“ Eine Analyse der Europäischen Zentralbank hält die Hürden für den Binnenmarkt für genauso schädlich wie Zölle von mehr als 40 Prozent – fast so viel wie Donald Trump den Europäern aufbrummen wollte.

Frankreichs Präsident Macron wiederum sieht Europa vor allem von der Konkurrenz aus China und den USA bedroht. Europa müsse zumindest bei Großprojekten seine eigenen Produkte bevorzugen, nur so könne man sich gegen die „Flutwelle“ aus China schützen, meint er in einem aktuellen Interview. Dafür könne die EU auch neue Schulden aufnehmen.

Kein Protektionismus

Von Schulden will man in Berlin nichts wissen. Geld sei genug vorhanden, konterte man dort Macrons Vorstoß. Jetzt gehe es um „Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit“, nicht darum, Europas Wirtschaft politisch abzuschirmen.

Wenn sich
andere Großmächte  nicht mehr an internationale Regeln halten, müssen wir 
uns wehren.

von Emmmanuel Macron

Präsident Frankreich

Wettbewerbsfähigkeit gebe es nur, wenn man endlich Energiekosten habe, die ähnlich niedrig seien wie in den USA oder China: Mit dieser Forderung meldet sich Deutschlands energieintensive Industrie, vor allem Stahl und Chemie, seit Wochen in Brüssel bei jeder Gelegenheit zu Wort.

„Green Deal nicht haltbar“

Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker ist da ähnlich deutlich. Stocker macht vor allem die Maßnahmen der EU gegen den Klimawandel für die Energiepreise verantwortlich. Der „Green Deal“ sei einfach so „nicht haltbar“, meinte er gegenüber dem Nachrichtenportal Politico: „Grüner zu werden, kann nicht unser Ziel sein. Das bedeutet schlicht, ärmer zu werden.“ Stockers Vorstoß kommt gemeinsam mit Nachbarländern wie Tschechien, oder der Slowakei.

Ob er im wilden Durcheinander an Forderung damit beim Gipfel auch gehört wird, bleibt abzusehen. Entscheidungen sind ohnehin keine zu erwarten. Die hat die EU-Spitze wieder aufgeschoben, vorerst bis ins Frühjahr.

