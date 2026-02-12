Binnenmarkt mit Blockaden: Wo Europas Aufschwung feststeckt

Brüsseler Diagnose

Ein europäischer Binnenmarkt ist zwar erklärtes Hauptziel der EU-Politik , aber bis heute nicht vollständig umgesetzt. Die EU-Kommission nennt in aktuellen Berichten selbst die größten Lücken und Schwächen.

Firmengründungen

Wer ein in mehreren EU-Ländern operierendes Unternehmen gründen will, muss sich mit dem Unternehmensrecht jedes einzelnen Landes herumschlagen – und die sind oft widersprüchlich.

Vorschriften, Aufschriften

Egal, ob es um Packungsgrößen, Beipackzettel, oder etwa Vorschriften fürs Recycling geht, all das ist EU-weit nicht einheitlich geregelt. So müssen Verpackungen unterschiedlich beschriftet sein, ein unnötiger Mehraufwand für Produzenten.

Berufsausbildung

Berufsausbildungen sind nur in wenigen Einzelfällen EU-weit anerkannt. Ein Fachmann muss also seine Qualifikationen bei einem Umzug in ein anderes EU-Land aufwendig überprüfen

und anerkennen lassen.

Investitionen und Pleiten

Die Spielregeln für Investitionen in ein Unternehmen sind EU-weit nicht einheitlich, das bremst Unternehmen bei ihrer Expansion. Ähnlich ist es beim Insolvenzrecht. Wer also eine Firma in mehreren EU-Ländern betreibt und pleitegeht, ist mit unterschiedlichen Regeln für Schuldner und Gläubiger konfrontiert.

Größen und Normen

Egal, ob es um Sicherheitsvorschriften für Gebäude geht oder die Normen für Maschinen – da jedes Land seine eigenen Standards hat, sind Exporte oft unnötig erschwert. Der eigentlich grenzenlose Warenhandel bleibt

eingeschränkt.

Dienstleistungen

Wenn ein Unternehmen Arbeitnehmer in mehreren EU-Ländern beschäftigt, hat es dabei unterschiedliches Arbeitsrecht zu befolgen. Das macht aber auch den Einsatz dieser Arbeitskräfte in mehreren Ländern – etwa im Baugewerbe oder bei Dienstleistungen – kompliziert. Oft sind etwa Handwerker, die für eine Firma auch grenzüberschreitend im Einsatz sind, mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert, etwa was Sicherheit, Arbeitsvorschriften oder Qualifikation betrifft.