Kinder, Pflege, Hof: So sollen Bäuerinnen entlastet werden

Die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft rückt auf europäischer Ebene stärker in den Fokus. Beim Treffen der EU-Landwirtschaftsministerinnen und -minister in Brüssel stand am Montag die Situation von Bäuerinnen im Mittelpunkt. Anlass ist das von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Jahr der Bäuerin 2026.

Österreichs Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) sprach sich dafür aus, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen in der Landwirtschaft deutlich zu verbessern. „Wie stellen wir sicher, dass die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie auch bei den Bäuerinnen zusammengeht? Die Realitäten auf den Höfen haben sich geändert“, sagte Totschnig am Rande des Ministertreffens.

Bessere Organisation gefordert

Nach Ansicht des Ministers stehen Bäuerinnen heute vor denselben Herausforderungen wie Frauen in anderen Berufen. Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen müssten daher auch im ländlichen Raum besser organisiert werden. Ziel müsse sein, dass „der Service, der anderen Frauen völlig normal zugänglich ist, auch den Bäuerinnen zugänglich“ werde. Begleitet wurde der Minister nach Brüssel von der österreichischen Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger, die ihre Erfahrungen in die Diskussion der EU-Agrarministerinnen und -minister einbringen sollte.