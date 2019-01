EU: Aufschieben als vorläufiger Brexit-Ausweg

Überraschungen und Kehrtwendungen sind immer möglich – so viel haben die Brexit-Verhandler der EU nach fast zweijährigen Gesprächen mit London gelernt. Deshalb war in Brüssel am Montag auch allenthalben die Vermutung zu hören, dass Großbritannien seinen Austritt verschieben könnte. Und das, obwohl die britische Premierministerin May beteuerte: „Wir treten am 29. März aus.“

Ein letztes Mal vor der entscheidenden Abstimmung des britischen Parlaments am Dienstagabend versuchten EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk, die Briten zu überzeugen: In einem gemeinsamen Brief an London bezeichneten sie den mit May ausverhandelten Scheidungsvertrag als „fair“. Und sie versicherten auch: Die Notfalllösung („Backstop“), die eine harte Grenze zu Nordirland vermeiden soll, werde idealerweise nie in Kraft treten. Und wenn doch, dann nur, bis eine bessere Lösung gefunden sei. Ein konkretes Enddatum für den Backstop, wie es sich London wünscht, ist im Brief nicht zu finden.