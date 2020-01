EU aktiviert im Atomstreit mit dem Iran ihr letztes Druckmittel

Nach den Verstößen des Iran gegen das Atomabkommen und nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA will Europa Teheran zu neuen Verhandlungen bewegen.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien aktivierten am Dienstag einen Streitschlichtungsmechanismus, der in dem brüchigen Abkommen festgeschrieben ist und der als letztes Druckmittel der EU gegenüber dem Iran gilt. In letzter Konsequenz könnte das mehrstufige Verfahren zur Wiedereinsetzung der UN-Sanktionen führen.