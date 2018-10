EU-Abgeordnete Mlinar: " Ich bin für viele eine Provokation"

Wird dort, wenn schon alles ohne Öffentlichkeit abläuft, auch hin und wieder so richtig gestritten? Angelika Mlinar schaut vollkommen überrascht. „Nein, also nein. Der Ton ist immer extrem höflich.“ Selbst wenn die europa-kritischen Parteien ihre Vertreter in die Verhandlungen schicken? „In meinen Ausschüssen habe ich in den vergangenen vier Jahren nie Abgeordnete extrem rechter Parteien gesehen. Auch von der FPÖ nicht. Die sind mit Ausnahme einer Mandatarin nie wo dabei.“

Wie kann man sich als einzige NEOS-Abgeordnete neben 750 anderen europäischen Parlamentariern überhaupt Gehör verschaffen? „Ich bin ja Mitglied der liberalen Fraktion, und mit insgesamt 68 Mandataren sind wir die viertgrößte Gruppe im Parlament“, schildert Mlinar. Für die EU-Wahlen im kommenden Frühling werden den europäischen Liberalen deutliche Stimmengewinne prognostiziert. Da bedauert es die pinke Abgeordnete umso mehr, nicht mehr dabei zu sein.

Ohne Allianzen keine Ergebnisse

Doch bis zum Sommer gilt es für die österreichische NEOS-Solistin weiterhin, politische Allianzen zu bilden. Denn nur gemeinsam mit anderen Fraktionen lassen sich in der EU-Parlamentsarbeit Ergebnisse erzielen. Und nur mit mehrheitlicher Zustimmung des EU-Parlaments können europaweit gültige Gesetze wirksam werden. „Das ist anders als in den nationalen Parlamenten“, schildert die frühere Nationalratsabgeordnete und ehemalige Chefin des Liberalen Forums. „Hier giltst du nur als guter Abgeordneter, wenn du imstande bist, tragfähige Kompromisse zustande zu bringen“.

Ihre derzeitigen Arbeitsbereiche: Rechtsstaatlichkeit, Frauenrechte, das zukünftige digitale Europa, aber auch Migration und Asyl. Und so packte die temperamentvolle Mlinar etliche Male ihre Sachen und reiste einfach dorthin, wo es „brannte“. In die Flüchtlingslager nach Jordanien, in die Türkei, nach Lampedusa, ins französische Calais, noch vor der Räumung des großen illegalen Migrantenlagers „Dschungel“. „Wenn man als EU-Abgeordnete auf Missstände hinweist, hat das schon einiges Gewicht. Man kann Sensibilität dafür schaffen“, sagt die Abgeordnete. Der Kärntner Dialekt schimmert immer stärker durch, je mehr sie sich in Fahrt redet. In Kärnten aber, bei Mutter und den beiden Brüdern, da spricht sie wie früher immer Slowenisch, erzählt sie.