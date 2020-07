Es war Romneys Nacht

Kaum sind die großen TV-Duelle vorbei, treten in den USA stets die Heerscharen an Spindoctoren der Präsidentschaftskandidaten zusammen, um der öffentlichen Meinung sozusagen noch im Abspann den Eindruck umzuhängen, wer die Debatte gewonnen hat. Doch rund um Barack Obama mag sich sein Team Mittwoch Nacht noch so sehr bemüht haben: Dass der US-Präsident die erste direkte Konfrontation mit seinem Gegner Mitt Romney gewonnen haben soll, war absolut nicht zu vermitteln.

Obama wirkte streng, und angespannt, gerade so, als wäre er am liebsten woanders. Seine alte Schwäche, die ihm schon in den TV-Debatten vor vier Jahren zu schaffen gemacht hatte, sie war trotz allen Trainings wieder da: Obama agiert ruhig und zurückgelassen, so sehr, dass es schon an Passivität grenzt. Jede Munition, die er gegen seinen bis zum letzten Nebensatz top-vorbereiteten Gegner hätte abfeuern können, ließ Obama seltsamerweise ungenutzt: Die Einwanderungspolitik, die Position gegenüber Frauen und vor allem jene "47-Frage", die Romney zuletzt so viele Sympathien gekostet hatte – all diese Themen, mit denen der Präsident gepunktet hätte, streifte er nicht einmal am Rande. "Wo zum Teufel", ärgerten sich liberale Kommentatoren sofort nach der Debatte, "wo war Obama, wo war er?"