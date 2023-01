"Von Außerirdischen überfallen": Reaktionen auf die Stürmung des brasilianischen Regierungsviertels

"Hetze und populistische Funken"

"Brasilia wurde von Außerirdischen überfallen - Wesen aus einer parallelen Realität, in der man die Zentren der Exekutive, Legislative und Judikative stürmen und dies auch filmen und im Internet zeigen darf. An einer Stelle sieht man einen Mann mit Cowboyhut und gelbem T-Shirt, der eine Stulle kauend die Treppen des Kongresses hinuntergeht, als wäre er auf einem Sonntagsausflug.

Das Brasilien, das Jair Bolsonaro nach vier Jahren staatlicher Förderung von Hass und Lügen hinterlassen hat, wird von Tausenden bevölkert, die Hirngespinste für Tatsachen und die Realität für eine bloße Meinung halten. Diese irrationalen Figuren halten jedes Mittel im Kampf gegen alle, die nicht ihrer Meinung sind, für erlaubt. Bolsonaro hat wie Donald Trump in den USA einen Teil des brasilianischen Volkes aufgehetzt und populistische Funken auf dem trockenen Feld der Leichtgläubigkeit geschlagen." (Público, Tageszeitung in Lissabon)

Auch Politiker äußerten sich am Sonntag und Montag zu den Ereignissen in Brasilia:

"Barbarei"

Der brasilianische Präsident, Lula da Silva, selbst spricht von einer "Barbarei" und einem "Mangel an Sicherheit":

"Sie müssen die Barbarei in Brasilia heute gesehen haben. Diese Leute, die wir Faschisten nennen, das Abscheulichste in der Politik, sind in den Palast und in den Kongress eingedrungen. Wir glauben, dass es einen Mangel an Sicherheit gab."