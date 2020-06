TV-Duell vor Europa-Wahl: Premiere für Juncker & Co.

Elefantenrunde

Am 15. Mai gibt es eine zweite TV-Debatte aller Spitzenkandidaten. Mehr als 20 nationale TV-Anstalten werden sie übertragen, es wird mit 100 Millionen Zusehern gerechnet.

Zweier-Duelle

Juncker und Schulz haben sich u.a. schon im französischen Fernsehen duelliert. Am 8. Mai diskutieren sie für ORF und ZDF, am 20. Mai gibt es eine Debatte mit den beiden in der ARD.