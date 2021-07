Erste Feuerprobe für Favoriten Macron

Das Wochenende gehörte den beiden ausgesprochen linken Kandidaten: der Linkssozialist Benoit Hamon, der überraschender Weise die SP-Vorwahlen im Januar gewonnen hatte, versammelte am Sonntag über 20.000 Anhänger zur bisher größten Hallenveranstaltung des Wahlkampfs. Der Linksaußen-Tribun Jean-Luc Melenchon sprach am Samstag vor fast 100.000 Personen, die sich an einem Straßen-Marsch seiner Bewegung „La France insoumise“ (das ungebeugte Frankreich) beteiligten.

Laut Umfragen verfügen Hamon und Melenchon für den ersten Durchgang der Präsidentenwahlen (am 23.April) über ein gemeinsames Wählerpotential von insgesamt rund 25 Prozent. Damit wären die linksalternativen Kräfte zusammengerechnet fast genauso stark wie die Nationalistin Marine Le Pen, die bei 25 bis 27 Prozent für den ersten Wahlgang hält.

Da sich aber dieser betont linke Wählersockel vorerst zu etwa zwei gleichen Teilen auf Melenchon und Hamon aufteilt, hat keiner von den beiden einstweilen eine Aussicht, sich für die Stichwahl zu qualifizieren.

Hamon brachte zwar mit radikal anmutenden Vorschlägen, wie der Einführung eines allgemeinen Grundgehalts und einer Maschinensteuer, frischen Wind in die Wahlkampfdebatte. Und er konnte dadurch einen Teil der jungen Linken gewinnen, die dem SP-Präsidenten Francois Hollande zürnen. Aber umgekehrt verscheuchte er pragmatische SP-Politiker und Anhänger, unter denen er den Ruf eines allzu freigiebigen „Weihnachtsmanns“ gewonnen hat.