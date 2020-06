Erst Merkel, dann Putin umwerben Orban

Denn offensiver als jedes andere EU-Land hat sich Ungarn zuletzt gegenüber Moskau geöffnet: Mit russischer Milliardenhilfe lässt sich die Regierung in Budapest zwei neue russische Reaktoren in das einzige ungarische Atomkraftwerk einbauen. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland trägt Ungarn zwar mit. Zu Hause, vor eigenem Publikum aber poltert Orban ständig gegen "diesen Schuss ins eigene Knie".

Und überhaupt, so stieß Orban am Montag erneut nach, lasse er sich alle Optionen, also auch die nach Osten offen. "Denn ohne die Märkte dort und ohne das russische Gas ist Europas Zukunft zweifelhaft", sagte der Regierungschef.

Russlands Präsident Putin wird sich für das in der EU seltene Entgegenkommen Ungarns in zwei Wochen höchstselbst revanchieren – in Form eines Staatsbesuches. Demonstrationen sind vorprogrammiert – anders als gestern dann aber gegen den hohen Gast. Denn der Mehrheit der Ungarn ist der eigenmächtige Kurs ihres Premiers in Richtung Russland ein großer Dorn im Auge.