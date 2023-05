Erneute Hinrichtung im Iran nach regierungskritischen Protesten

Die Justizbehörde erklärte, Sochanvari habe den Iran im Jahr 1983 verlassen und in Ländern wie Indien, Malaysia, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Ukraine und den USA gelebt, bevor die Behörden ihn im Ausland festgenommen und 2020 in den Iran zurückgebracht hätten. Die Justizbehörde machte weder Angaben zum Ort noch zu den Umständen der Festnahme.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights Group mit Sitz in Oslo hat der Iran seit Anfang des Jahres mehr als 220 Menschen hingerichtet. Erst am Freitag waren Majid Kazemi, Saleh Mirhaschemi und Saeed Yaghoubi wegen ihrer Teilnahme an einer Demonstration in der zentral gelegenen Stadt Isfahan des "Krieges gegen Gott" für schuldig befunden worden.