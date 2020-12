"Ermutigend": Macrons Zustand nach Covid-Infektion stabil

Am Freitag erklärte der 42-Jährige in einem via Twitter verbreiteten Video, dass es ihm gut gehe. Er leide aber an den Corona-Symptomen Kopfschmerzen, Husten und Müdigkeit. In dem Video war Macron in einem Arbeitszimmer zu sehen. Der Staatschef isoliert sich in der Präsidentenresidenz La Laterne am Rande des Schlossparks von Versailles. In dem 1787 erbauten Schlösschen aus der Zeit Ludwigs XVI. dürfte er am Montag auch seinen 43. Geburtstag verbringen. Seine 67-jährige Frau Brigitte blieb im Pariser Elysée-Palast in Quarantäne.