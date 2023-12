Erleichterung nach Schengen-Einigung mit Bulgarien und Rumänien

Was sich nun ändert

Die Vereinbarung bedeutet nun, dass Reisende aus Rumänien und Bulgarien in Zukunft nicht mehr über die Auslandsterminals in andere EU-Länder fliegen müssen. Die Reisepässe werden am Gate von den Fluggesellschaften mit Unterstützung der Polizei kontrolliert.

Rumänien und Bulgarien begrüßen den Schritt. "Die Entscheidung über den Beitritt zum Schengen-Raum mit Luft- und Seegrenzen ab März 2024 ist ein wichtiger erster Schritt", erklärte Rumäniens Präsident Klaus Johannis am Samstagabend laut der rumänischen Nachrichtenagentur Agerpres. Er sprach auf Facebook von einem "positiven Etappenergebnis", das Ziel bleibe aber die Vollmitgliedschaft. Ministerpräsident Marcel Ciolacu ergänzte: "Nach 13 Jahren des Scheiterns und der Demütigungen hat diese Regierung einen Prozess eingeleitet, der von heute an unumkehrbar ist. Nächstes Jahr werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, diesen Prozess endgültig abzuschließen."

"Air Schengen ist nicht 'nichts'", erklärte der ehemalige Premierminister Bulgariens, Kiril Petkov, via Facebook. "Fragen Sie die zehntausenden Bulgaren, die Flughäfen und Flugzeuge füllen, in Europa arbeiten und in den Ferien zu ihren Familien zurückkehren." Bulgarien werde zudem "erhebliche finanzielle Mittel erhalten, um die Grenzen zu verstärken". Diese Entscheidung werde "ein Anreiz für die bulgarische Grenzpolizei sein, noch besser zu arbeiten, und sie wird den Menschenhändlern einen Schlag versetzen", so Petkov. Bulgarien habe seit zwölf Jahren auf diesen Moment gewartet.