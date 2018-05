Erdoğans Wahlschlacht im Ausland

Die Lieder in der Retro-Bar Kuća sevdaha im Großen Basar in Sarajewo beschwören ein Istanbul, das es nicht mehr gibt: Das dort längst aus der Mode gekommene Rosensorbet ist hier Highlight der Getränkekarte. Auch die vielen türkischen Einsprengsel der bosnischen Sprache gehören in eine andere Zeit. In das Osmanische Reich, dessen Provinz Bosnien Mitte des 15. Jahrhunderts wurde. Eine mit Privilegien: ein Eyalat.

Anders als die Nachbarn, die nach der Besetzung Christen blieben, konvertierte in Bosnien die Mehrheit der Bevölkerung – eingewanderte Südslawen, die sich mit den autochthonen Illyrern vermischt hatten – zum Islam. Allen voran die Eliten. Sie konnten ihre Besitzstände nur durch Übertritt wahren. Alles Land gehörte nun dem Padischah, der es als timar – als Lehen – vergab. Für Kriegsdienste, zu denen nur Muslime herangezogen wurden. Die Lehen waren nicht erblich, die Söhne der timarli – der Lehensmänner – wurden erst nach eigenen militärischen Leistungen im Besitz bestätigt.

Mit Timar-System, straffer Machtvertikale und einer flexiblen Schlachtordnung – beides von Dschingis Khans Mongolen abgekupfert – rollten die Osmanen Europa auf, dem sie damals auch wissenschaftlich und technisch haushoch überlegen waren. Identitätsstiftend für den Vielvölkerstaat war nicht Nationalität, sondern Zugehörigkeit zum sunnitischen Islam. Auch bosnischen Konvertiten standen daher im Staatsdienst alle Wege offen: Sie wurden Diplomaten, Generäle und Wesire.