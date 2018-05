Erdogan zum Wahlkampf in Sarajevo: Gerüchte von Attentats-Plänen

Die bosnische Regierung weist die Spekulationen über angebliche Attentatspläne in Sarajevo zurück. Die Sicherheitslage sei normal. "Das Sicherheitsministerium hat keine entsprechenden Informationen", sagte Sicherheitsminister Dragan Mektic am Samstagabend.

Erdogan will sich nach der Umkrempelung des politischen Systems der Türkei zu seinen Gunsten im Juni in eine zweite Amtszeit als Präsident wählen lassen. Kritiker werfen ihm eine zunehmend autoritäre Staatsführung vor. Diverse westeuropäische Staaten hatten ihm nach diversen Konflikten in den vergangenen Jahren Wahlkampfauftritte für diese Zwecke untersagt.

Auftritt auch in Bosnien umstritten

Der Wahlkampfauftritt in Sarajevo hat zu heftigem Streit in Bosnien-Herzegowina geführt. Er habe von der einzigen Wahlveranstaltung Erdogans im europäischen Ausland nur aus den Medien erfahren, sagte das kroatische Mitglied im dreiköpfigen Staatspräsidium, Dragan Covic. Der Besuch füge dem in die EU strebenden kleinen Balkanland großen strategischen Schaden zu.

Die Türkei organisierte den geplanten Auftritt Erdogans über das muslimische Mitglied im bosnischen Staatspräsidium, Bakir Izetbegovic, der sich als enger Freund des türkischen Präsidenten bezeichnet. Der zweitwichtigste Muslimführer Fahrudin Radoncic kritisierte den Auftritt im TV-Sender N1. Erdogan gehe es um "eine Demonstration für Westeuropa". Denn "Herr Erdogan hat nicht so viele Wähler in Sarajevo, dass das für ihn interessant wäre", sagte Radoncic.