2000 Austro-Türken reisen zu Erdoğan nach Bosnien an

Sarajewo dient ihm gleichsam als Ersatz-Quartier, weil ihm , so wie anderen türkischen Politikern, in Deutschland oder Österreich Wahlkampfauftritte untersagt wurden. Doch bei einem etwaigen knappen Ausgang geht es um jede Stimme. Allein in der Bundesrepublik gibt es 1,5 Millionen Wahlberechtigte, hierzulande sind es knapp 110.000.

Bei dem von Erdoğan angestoßenen Verfassungsreferendum im Vorjahr votierten in der Türkei nur gut 51 Prozent dafür, in Österreich stimmten fast drei Viertel für das neues Grundgesetz und damit für ihr Idol.

Walter Friedl