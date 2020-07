Breite Mehrheit gegen Erdogan

Der "private" Besuch des türkischen Premiers Recep Tayyip Erdogan in Wien war von Anfang an umstritten. In der Bevölkerung ist die Akzeptanz gering, zeigt eine OGM-Umfrage im Auftrag des KURIER: 70 Prozent der knapp 800 befragten Bürger lehnen Erdogans Besuch ab, 24 Prozent "akzeptieren das".