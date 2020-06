Der "große Meister" auf Stimmenfang in Berlin

Seit dem offenen Machtkampf mit Prediger Fethullah Gülen ist die Regierungspartei besonders bemüht, ihren Einfluss in der Diaspora zu wahren. Gülens mächtiges Netzwerk war einst eine sichere Bank für die AKP, nun will man selbst mobilisieren. Türkische Vereine und Unternehmervertreter werden vermehrt nach Ankara eingeladen und finanziell ausgestattet. Dadurch schafft sich die Partei Verbündete, auch außerhalb der eigenen Grenzen. "Die AKP kann sich außerdem zu einem Teil auf staatliche und dem Staat nahe stehende Institutionen stützen. Darunter z.B.: Ditib, welches ein Ableger der Behörde für Religion ist und in Deutschland an die 2000 Moscheen betreibt", erklärt Güzeldere. Auch der größte Moscheenbetreiber in Österreich, der Verein ATIB, soll zumindest teilweise durch den türkischen Staat finanziert sein.

Bedeutsam für die Stärkung der AKP im Ausland ist zudem die UETD, welche auch die Rede in Berlin organisiert. Die UETD, bis vor kurzem nur mit einem Büro in Köln vertreten, hat nach eigenen Angaben in 60 deutsche Städte expandiert. Wer den Verein finanziert ist nicht bekannt, ebenso wenig die Zahl seiner Mitglieder.