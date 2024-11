27.000 Euro: Erdoğan verklagt Politiker wegen angeblicher Beleidigung

Die beiden am Freitag eingereichten Klagen richteten sich gegen den Vorsitzenden der Oppositionspartei CHP, Özgür Özel , und den Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu , der ebenfalls der CHP angehört.

Forderung von 27.000 Euro

Imamoglu wird den Angaben zufolge vorgeworfen, unbegründete Anschuldigungen erhoben zu haben, die Erdoğans Rechte verletzt hätten. Zudem wird Imamoglu demnach vorgeworfen, mit dem Ziel gehandelt zu haben, den Präsidenten vor der Öffentlichkeit zu demütigen.

Den Angaben zufolge fordert der Präsident Schadenersatz in der Höhe von jeweils einer Million türkischer Lira (rund 27.000 Euro). Die Klagen beziehen sich auf Äußerungen, welche die beiden CHP-Politiker am Donnerstag in Istanbul gemacht haben sollen.