Erdogan: Khashoggi-Mordbefehl "kam von höchster Regierungsebene"

Die Tötung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi ist nach Einschätzung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip von höchster Regierungsebene in Riad angeordnet worden.

In einem Gastbeitrag für die " Washington Post" vom Freitag schrieb Erdogan: "Wir wissen, dass sich die Täter unter den 18 in Saudi-Arabien festgenommenen Verdächtigen befinden. Wir wissen auch, dass sie kamen, um ihre Befehle auszuführen: Khashoggi töten und abhauen."

"Schließlich wissen wir, dass der Befehl zur Tötung Khashoggis von den höchsten Ebenen der saudi-arabischen Regierung kam", fügte Erdogan hinzu. Zugleich glaube er "nicht eine Sekunde lang", dass der saudi-arabische König Salman den Befehl erteilt habe.

Mord lange dementiert - dann zugegeben

Nach wochenlangen Dementis hatte Saudi-Arabien unter internationalem Druck nach und nach zugegeben, dass Khashoggi am 2. Oktober vorsätzlich im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getötet wurde. Die Türkei fordert die Auslieferung der 18 Verdächtigen.

Regimekritiker

Khashoggi lebte seit 2017 in den USA und hatte sich zuletzt in der " Washington Post" kritisch mit der Lage in seiner Heimat auseinandergesetzt. Es besteht der Verdacht, dass Kronprinz Mohammed bin Salman, Saudi-Arabiens starker Mann, den Journalisten umbringen ließ. Riad bestreitet das.