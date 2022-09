Erdoğan hat den "Eindruck", dass Putin Krieg beenden will

Noch ehe die Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York, in der es auch um den Konflikt um die Ukraine geht, so richtig Fahrt aufgenommen hat, sorgte der türkische Präsident in einem TV-Interview für einigermaßen Aufsehen: In seinen letzten Gesprächen mit Kremlchef Wladimir Putin habe er den "Eindruck" gewonnen, dass dieser den Krieg so schnell wir möglich beenden will, sagte Recep Tayyip Erdoğan dem US-Sender PBS. Der türkische Staatschef fügte anschließend hinzu: Die jüngsten Entwicklungen seien "sehr problematisch" für Moskau. Er spielte damit wohl auf die Gebietsverluste der russischen Streitkräfte im Süden der Ukraine bei Cherson an.

Wenn man allerdings die puren Fakten als Maßstab heranzieht, die Putin gerade schafft, ergibt sich ein völlig anderer Eindruck – nämlich der der Vorbereitungen auf eine Ausweitung beziehungsweise Intensivierung des Waffenganges.