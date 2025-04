Nach Erdbeben: In Myanmar gehen die Leichensäcke aus

Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien kommt Hilfe aus den USA angesichts der Zerschlagung der amerikanischen Entwicklungsbehörde USAID nur schleppend an. Erst zwei Tage nach dem Beben kündigte die US-Regierung konkrete Unterstützung an: finanzielle Hilfe und die Entsendung eines Teams. Andere Staaten, etwa China, Russland und Indien, waren da längst in dem Bürgerkriegsland mit Helfern im Einsatz.

Insbesondere die großen geopolitischen Konkurrenten der USA - Russland und China - haben in ihrem Streben nach mehr internationalem Einfluss Interesse daran, die Lücke zu schließen, die Amerika bei der Kürzung von Entwicklungshilfe hinterlässt.