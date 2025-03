2 Krankenschwestern als Heldinnen: Viraler Clip zeigt, wie sie Babys retten

Dramatische Clips kursieren derzeit im Internet über das Erdbeben in Myanmar - die Zahl der Todesopfer ist mittlerweile auf mehr als 2.000 gestiegen. Nun ist ein neues Video aufgetaucht, das zeigt, wie verzweifelt zwei Krankenschwestern versuchen, Neugeborene zu schützen.

Das schwere Beben in Myanmar war auch in der südwestchinesischen Provinz Yunnan zu spüren. Ein virales Video zeigt zwei Krankenschwestern auf einer Neugeborenenstation, die verzweifelt versuchen, rollende Säuglingsbetten festzuhalten. Die Erschütterungen sind so heftig, dass der ganze Raum wackelt - das Beben hatte eine Stärke von 7,7.

Gegenstände fliegen auf den Boden, eine Krankenschwester trägt in einem Arm ein Baby, mit dem anderen Arm hält sie ein Säuglingsbett mit einem weiteren Baby. Die andere Krankenschwester versucht, mehrere Betten gleichzeitig festzuhalten. Sowohl die Krankenschwestern als auch die Babys werden quasi durch den Raum geschleudert.