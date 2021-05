Erdbeben in Kroatien: Petrinja wird wieder aufgebaut

An der Hilfsaktion des KURIER haben sich dank der Vermittlung durch die Wirtschaftskammer auch einige in Kroatien tätige österreichische Unternehmen beteiligt. Neben des im Tourismus aktiven Familienbetriebs Gebetsroither hat die Grazer Merkur-Versicherung einen Container gespendet und darüber hinaus Gratisleistungen in ihrer Zagreber Privatklinik angeboten.

Container gespendet haben auch die Baufirma Swietelsky sowie der Immobilienprojektentwickler Teichmann & Compagnons.

Auf eigene Initiative hat man sich auch bei Raiffeisen entschlossen zu helfen. „In Petrinja werden wir uns als Bank an der Sanierung des Kindergartens aktiv beteiligen“, berichtet Ivan Tolić, Sprecher der Raiffeisenbank Hrvatska.

Teilweise beträchtliche finanzielle Hilfe gab es unter anderem auch von der Erste Bank, A1, der Uniqa-Versicherung, der Lebensmittelkette Spar, Supernova, Cargo Partner und der Drogeriekette dm. Der Valamar-Konzern hat Hotelzimmer für Erdbebenopfer geöffnet, die Baufirma Strabag hat indes Maschinen und Bautrupps für Räumarbeiten zur Verfügung gestellt.

Damit ist die erste, die Akutphase der Hilfeleistung so gut wie abgeschlossen. Doch der Wiederaufbau wird die Bewohner in Petrinja, Sisak, Glina und all den Dörfern rundum noch viele Jahre beschäftigen. So müssen etwa im Stadtzentrum von Petrinja alle historischen Gebäude abgerissen werden. Bisher wurde diese Aufgabe noch nicht einmal richtig begonnen. Darüber hinaus dürfen viele Bauernhäuser und Ställe am Land nicht mehr betreten werden.

Die Caritas und das Rote Kreuz lassen ihre Spendenkonten aus gutem Grund noch eine Zeit lang offen.