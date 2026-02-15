"Bist herzlich willkommen": Auch Eva Dichand schrieb mit Epstein

"If y want to join us yr also very welcome" – "wenn du dazustoßen möchtest, bist du auch herzlich willkommen." So steht es in einer E-Mail der mehr als drei Millionen veröffentlichten Akten um den verurteilten US-Sexualstraftäter und 2019 im Gefängnis verstorbenen Jeffrey Epstein. Geschickt wurde die Nachricht an Epstein, Absender ist "Dr. Eva Dichand, Herausgeberin". Die E-Mail-Adresse ist geschwärzt, doch die Signatur eindeutig erkennbar: "Heute - Kein Morgen ohne Heute. AHVV Verlags GmbH Heiligenstädter Lände 29/Top 6, 1190 Wien". 16 Ergebnisse liefert der Name Dichand in der Suchmaschine der Akten auf der Seite des US-Justizministeriums.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Screenshot US-Justizministerium Screenshot aus den veröffentlichten Epstein-Akten.

Besagte Einladung von Eva Dichand, Heute-Herausgeberin und ehemalige Miteigentümerin des Gratisblattes, soll im Oktober 2012 per E-Mail verschickt worden sein. Jahre, nachdem Epstein 2008 als Sexualstraftäter verurteilt worden war. Urlaub in der Karibik In der E-Mail schreibt Dichand von einem Urlaub auf Mustique, einer Insel der Grenadinen im Karibischen Meer: "Wir haben Brian Adams' Haus (Aussichtspunkt) Wunderschön!" Laut E-Mail-Korrespondenz hat zuvor Epstein zu einem Kurzbesuch auf seiner Insel, "Little Saint James", in der Karibik eingeladen. Dichand ist einer von unzähligen Namen hochrangiger Persönlichkeiten, die in den Akten aufscheinen – Andrew Mountbatten-Windsor, Bill Clinton, Bill Gates, Donald Trump, Steve Bannon. Epstein besaß bekanntermaßen einen gefälschten österreichischen Pass, überlegte, eine Immobilie in Österreich zu kaufen, zeigte Interesse an Ex-Kanzler Sebastian Kurz und dem ehemaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Kurz' Name fällt in E-Mail-Verkehr zwischen Epstein und dem einstigen Trump-Berater Bannon, Strache kommt in einem geteilten Medienbreifing vor. Laut Kurz hat es weder ein Treffen mit Bannon noch Kontakt zu Epstein gegeben. Epstein verkehrte laut Akten mit dem früheren Präsidenten des auch in Wien ansässigen International Peace Institute (IPI), Terje Rød-Larsen, und zwei österreichischen Mathematikern. Und hatte offenbar eben auch Kontakt mit der Verlegerin Dichand.

Dokumentiert ist auch eine E-Mail ein dreiviertel Jahr später, vom Juli 2013, die von Dichand an Boris Nikolić gesendet wurde. Nikolić war Chefberater der Gates-Stiftung und wurde von Epstein zum Testamentsvollstrecker seines Nachlasses ernannt. In der Mail fragt Dichand nach "Larry epsteins mail". Daraufhin schreibt Nikolić an Epstein und an Dichand: "Ich glaube, ihr habt in der Vergangenheit E-Mails ausgetauscht – kurz nachdem Jeffrey und ich dich in Paris besucht haben – aber nur, um wieder in Kontakt zu treten. Ihr beide seid oft in Paris – und es wäre sicher ein Spaß sich wiederzusehen." Von Nikolić gibt es noch eine E-Mail an "Eva und Jeffrey", auch vom Oktober 2012: "Something is telling me that you would enjoy a company" – "etwas sagt mir, dass ihr euch verstehen würdet". Das besagte Treffen in Paris ist Inhalt einer E-Mail von Dezember 2012: "Hi! Will y be in Paris before christmas again? XX eva" – "Hi! Wirst du nochmal in Paris sein vor Weihnachten?" XX, eine Abkürzung für "Küsse". Epstein antwortet: "Unlikely, will be in the caribean for the rest of year, you are welcome to come visit" – "unwahrscheinlich, ich werde in der Karibik sein für den Rest des Jahres, du kannst mich gerne besuchen".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Screenshot US-Justizministerium Screenshot aus den veröffentlichten Epstein-Akten.