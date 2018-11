"Entweder wir sind schnell, oder wir verlieren Leben"

Treffen wie im Fall des jüngsten Erdbebens und Tsunamis in Indonesien die ersten Meldungen ein, wird ein Krisenteam zusammengetrommelt. Man eilt ins Koordinationszentrum der Behörde, wo riesige Monitore an der Wand den aktuellen Gefahrenstand anzeigen: Potenzielle Waldbrandgefahr, zu erwartende Fluten und Hurrikane, Bebentätigkeit. „Wir haben hier ein globales Frühwarnsystem. An den Farben grün, orange und rot erkennt man die Höhe des Risikos. Ab dem Moment, wo ein Bereich auf orange dreht, erhält jeder unserer Mitarbeiter ein Warn-SMS“, schildert Luchner.

Ein ganzer Stadtteil ist verschwunden

Erst 36 Stunden nach dem jüngsten Beben auf der indonesischen Insel Sulawesi war das Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Auf den Monitoren der Analysten in Luchners Team zeichnete sich sogar noch Schlimmeres ab: Noch ehe die Retter helfen konnten, ermittelten die Experten in Brüssel via satellitengestützter Daten, dass in der Stadt Palu ein ganzer Ortsteil in der Erde versunken war. „Bodenverflüssigung“ nennt sich, wenn sich nach Beben die Erde zu Brei verwandelt und alles verschlingt. Die Experten der DG ECHO wissen, warum: Der Stadtteil war auf einem Flussbett gebaut. An die 500 Häuser sind einfach verschwunden. Über 2.250 Tote wurden seit dem Beben und dem folgenden Tsunami geborgen, Tausende Menschen werden noch vermisst.