Israels Energieminister: Ende der Gaza-Blockade nur bei Geiselfreilassung

Im Zuge der Hamas-Angriffe am Wochenende wurden rund 150 Menschen in den Küstenstreifen verschleppt. Israel blockiert seit Anfang der Woche Lieferungen von Strom, Wasser und Treibstoff in den Gazastreifen.