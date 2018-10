Endspurt in Bayern: Noch schnell die Krise weglächeln

Davon will man nun in München kurz vor der Wahl natürlich nichts hören. Lieber demonstrierten Markus Söder und Horst Seehofer noch einmal den Schulterschluss mit dem Kanzler, zogen mit ihm nach dem Pressegespräch in den Festsaal des Löwenbräukellers ein - mit Pomp und Blasmusik. Und zeigten erneut, auf welcher Seite sie stehen. Das soll auch beim Fußvolk ankommen: Da ist Kurz beliebt. Er steht für das politische Gegenmodell zu Merkel, manchen gefällt das aus der Ferne. Und auch wenn ihr Name gestern nur kurz fiel, ist den CSU-Spitzen klar, dass viele den Kurz-Besuch als Zeichen gegen die Kanzlerin deuten.

Denn dass nach 70 Jahren Unions-Geschichte erstmals kein Vorsitzender der Schwesterpartei in den Wahlkampf eingreift, ist ein Novum. Auf Nachfrage erklärte Seehofer, dass die Kanzlerin bereits drei Mal in Bayern war. Und: „Ansonsten verfügen wir über genügend Personal, um den Wahlkampf zu machen.“ Punkt.

Einen ihrer Auftritte hatte sie zuletzt im Stift Ottobeuren. Der ehemalige Finanzminister Theo Waigel lud Merkel ein, um Normalität in die angespannte Beziehung zwischen München und Berlin zu bringen. Dass Söder dort mit ihr zusammentraf, war intern eher als Signal an die Moderaten gedacht. Dass Söder und seine Compagnons Anfang Juni das Thema Flüchtlinge auf die Wahlkampf-Agenda setzten und mit harter Sprache versuchten, ihre politischen Vorstellungen in Berlin umzusetzen, sorgte für Entsetzen: Es folgten Parteiaustritte sowie die Gründung einer moderaten Initiative innerhalb von CDU/ CSU. Die „Union der Mitte“ kritisierte den Streit der Parteioberen mit Merkel und die sprachliche Verrohung. Gleichzeitig gingen in München mehrmals bis zu 30.000 Menschen gegen die CSU-Politik auf die Straße.

Eine ebenfalls neue Erfahrung in diesem Wahlkampf: Noch ehe es eine Niederlage gibt, weisen einander Parteichef und Spitzenkandidat die Schuld zu. Ein Auftritt von Seehofer und Söder sollte zuletzt die Debatte bremsen – aber auch dieses Treffen blieb nicht ohne Spitzen.

Konsens herrschte dagegen beim Kanzler-Besuch, beide saßen lächelnd vor den Journalisten, spürten gar „Aufwind“. Ob die Thermik mehr als ein Gefühl ist, wird sich am Sonntag zeigen.