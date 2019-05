Empörung über Missbrauch in Kirche: Jetzt reagiert auch die Politik

In Polen folgte nach der Enthüllung die Verhüllung: Das Denkmal von Eugeniusz Makulski, dem Domherrn der Basilika von Lichen, wurde am Dienstag auf Anweisung des Mariannenordens mit einer Plane zugedeckt. Dem heute 91-jährigen Geistlichen wurde in der Doku „Sag es nur niemandem“ schwerer Missbrauch von Buben vorgehalten.

Der Film des TV-Journalisten Tomasz Sekielski über Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche erschüttert Polen. Seit er am Samstag auf YouTube veröffentlicht wurde, wurde er elf Millionen Mal angesehen. Unter den meisten Bischöfen herrscht Betroffenheit. „Im Namen der gesamten Bischofskonferenz drängt es mich, mich bei den geschädigten Personen zu entschuldigen“ so Stanislaw Gadecki, Vorsitzender des Episkopats.

„Wir tolerieren kein pathologisches Verhalten“ sagte Premier Mateusz Morawiecki; es gebe auch keinen „Sondertarif für die Kirche“. Er kündigte an, pädophile Taten mit bis zu 30 Jahren Gefängnis zu bestrafen.