Ein Polizeieinsatz in Deutschland sorgt für Empörung in sozialen Medien: Beamte der Berliner Polizei haben im Stadtteil Friedrichshain Plakate mit Gesichtern der von der Hamas entführten israelischen Geiseln von einer Litfaßsäule entfernt. Die Poster sollten an die mehr als 200 Menschen erinnern, die die Terrorgruppe seit dem 7. Oktober in ihrer Gewalt hält.

