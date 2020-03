Eltern revoltieren gegen Johnsons Kurs in Coronavirus-Krise

20 Tote an einem Tag

Doch es regt sich Widerstand: „Ich glaube, die Regierung handelt unverantwortlich und riskiert zum Schutz der Wirtschaft Leben“, sagte etwa Suzana Ilieva aus Doncaster. Sie schickt wie viele andere Eltern auf der Insel ihre Kinder nicht mehr in die Schule. Mehr als 615.000 Briten unterschrieben bereits bis Montagabend eine Petition zur Schließung aller Schulen. Die Zahl der Unterschriften kletterte am Abend immer weiter - vor allem, nachdem bekannt wurde, dass am Montag die Zahl der Todesopfer von 35 auf 55 gestiegen war. Die Menschen fordern die Schulschließungen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Die Regierung will davon aber weiterhin nichts davon. Wer hustet und hohes Fieber habe, möge bitte zwei Wochen lang zu Hause bleiben. Älteren, besonders gefährdeten Menschen wird zu zwölf Wochen Selbstisolation geraten.

Die Logik dahinter: Menschen sollen sich mit dem Virus anstecken, um eine gewisse „Herdenimmunität“ zu erreichen. Damit will die Regierung eine etwaige weitere Welle im Herbst verhindern.

Bei Impfungen ist von Herdenimmunität die Rede, zum Beispiel bei Masern: Sind 90 Prozent der Bevölkerung geimpft, hat der Rest gute Chancen, nicht an Masern zu erkranken.

Kollaps

An dieser Taktik wird beim Coronavirus heftig gezweifelt. 250 Wissenschafter britischer Universitäten fordern Schritte wie in anderen europäischen Ländern. Dadurch könnten Tausende Leben gerettet werden. Ungebremst werde der Ausbruch in einigen Wochen Millionen Menschen betreffen. Das könnte den Kollaps des ohnehin schwer angeschlagenen staatlichen Gesundheitsdiensts NHS bedeuten, warnen die Forscher.