Musk kündigt Rücktritt als Twitter-Chef an

Die Ankündigung kommt Monate, nachdem Musk im Dezember versprochen hatte, als Chef von Twitter zurückzutreten, sobald er jemanden gefunden hat, der "dumm genug ist, den Job zu übernehmen".

Musks vorläufiger Rücktritt Ende letzten Jahres folgte auf eine von Musk gepostete Twitter-Umfrage, in der 57,5 % der Befragten ihn aufforderten, die Leitung des Unternehmens aufzugeben.

Nach der Übernahme von Twitter im Oktober nahm Musk umfangreiche Änderungen am Unternehmen und seiner Plattform vor. In dem Bemühen, die Kosten erheblich zu senken, hat das Unternehmen etwa 75 % seiner 7.500 Mitarbeiter entlassen, was Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Twitter, seine Plattform aufrechtzuerhalten, aufkommen ließ.

Musks Twitter-Kauf hatte von Anfang an für viel Argwohn gesorgt. Der Multimilliardär begründete die Übernahme als Aktion zur Stärkung der Redefreiheit. Kritiker befürchteten jedoch eine weitere Verrohung der Internetplattform. Sie sorgten sich, dass der Eigentümerwechsel zu ungezügelteren Hassbotschaften, Hetze und Desinformationen führen könnte.

Musk gelang es bislang nicht, diese Bedenken auszuräumen. Im Gegenteil: Mit einer Kündigungswelle, erratischen Regeländerungen und anderen brisanten Entscheidungen erschütterte er das Online-Netzwerk und verschreckte Anzeigenkunden - die wichtigste Einnahmequelle.