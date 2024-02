El Salvador: Wahlbehörde bestätigt Wiederwahl von Präsident Bukele

Das Oberste Wahlgericht in El Salvador hat den Sieg des konservativen Amtsinhabers Nayib Bukele bei der Präsidentenwahl am vergangenen Sonntag bestätigt. Nach Auszählung aller Stimmen kam der umstrittene Bukele auf fast 83 Prozent der Stimmen, teilte die Behörde des mittelamerikanischen Staates am Freitag (Ortszeit) mit.