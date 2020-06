Herrn Schulz’ Gespür für Aufmerksamkeit

Seine Erklärung am Tag danach war einwandfrei Marke Schulz: "Ich kann natürlich nicht nur die Dinge sagen, die allen gefallen. Ich muss auch die konfliktträchtigen Dinge vortragen."

So gelassen das Martin Schulz im Nachhinein auch erklärt, so empört waren einige Abgeordnete im Parlament in Jerusalem am Mittwoch über das, was der Präsident des EU-Parlaments gesagt hatte. Es war eine Israel-freundliche Rede, doch kam Schulz eben nicht ganz ohne Kritik an der israelischen Regierung aus: "Die Palästinenser haben genauso wie Israelis ein Recht auf Selbstbestimmung und Gerechtigkeit", war einer der Sätze, die für Wirbel sorgten. Ein anderer: "Wie kann es sein, dass Israelis 70 Liter Wasser am Tag benutzen dürfen und Palästinenser nur 17?"

Schon davor hatte er im Zuge seiner aktuellen Israel-Reise gegenüber Journalisten die "bisweilen übergroße Empfindlichkeit in Israel gegenüber Kritik" beklagt.