Eisenbahner sind privilegiert aber nicht unpopulär

Gut auf Schiene

Als Konzession an die Gewerkschaften will die Regierung diesen Status nur für Bedienstete kippen, die künftig angestellt werden. Die innere Mobilität bei der SNCF soll verstärkt werden, also rollendes Personal soll statt in Frühpension zu gehen, für weniger belastende Bereiche umgeschult werden. Wer zu einer privaten Bahnfirma wechseln muss, soll seine ursprünglichen Sozialrechte beibehalten.

Die von der EU beschlossene Öffnung des Bahnverkehrs für private Anbieter ist auch das Hauptargument für die Reform der SNCF. Bisher ist in Frankreich nur der Güterverkehr liberalisiert. Für die Hochgeschwindigkeitszüge ist die Marktöffnung ab 2020 obligatorisch. Die restlichen Bahnverbindungen sollen zwischen 2019 und 2039 erst sukzessive geöffnet werden.

Die Regierung sagt, die SNCF sei mit einer Verschuldung von 50 Milliarden Euro für den Wettbewerb nicht gerüstet. Allerdings ist diese Verschuldung zum erdrückenden Teil auf die Eröffnung und Forcierung von Linien des Hochgeschwindigkeitszuges TGV zurückzuführen. Der ominöse Eisenbahnerstatus schlägt dabei nur mit 430 Millionen jährlich zu Buche.

Insgesamt liegt die SNCF im internationalen Vergleich und bei ihrem Image im Inland gar nicht so schlecht: ihre durchschnittlichen Preisen sind beispielsweise deutlich geringer als die der ÖBB (7,8 Euro in Frankreich und 24 in Österreich pro 100 Km), bei der Pünktlichkeit ist sie der Deutschen Bahn überlegen (deren Verschuldung in der Höhe von 35 Mrd. Euro übrigens bereits vom Staat getilgt wurde). Die SNCF hat auch weniger Dienstnehmer pro Kilometer als etwa die DB.

Eine chronische Überlastung mit ständigen Verspätungen gibt es im Pariser Einzugsgebiet, wo die Pendlerverbindungen unter einem schweren Investitionsrückstand leiden. Das sorgt für massiven Ärger der Pendler. Die Bevölkerung ist aber trotzdem von der angestrebten Öffnung für private Anbieter nicht überzeugt, während ein Teil der Gewerkschaften, die Linksopposition und Rechtsaußen-Kräfte die Liberalisierung des Bahnverkehrs in den ärgsten Farben schildern und frontal bekämpfen.