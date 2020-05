EU-Parlament gegen Zuwanderungslimit

Die Abgeordneten warnten am Donnerstag vor einem ganz anderen Missbrauch der Freizügigkeit in der EU – und zwar durch Malta, das (wie berichtet) durch den Verkauf von Staatsbürgerschaften zu Geld kommen will. 650.000 Euro soll ein maltesischer Pass kosten – und die damit verbundene Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung in der EU.

Das Parlament missbilligt diesen Plan; es hat gestern die EU-Kommission beauftragt zu prüfen, ob er gegen EU-Verträge verstoße. „Die Wirtschaften sind in der Krise, trotzdem sind nicht alle Mittel erlaubt“, sagte der finnische Sozialdemokrat Mitro Repo. Der deutsche Christdemokrat Peter Jahr warnte, Maltas Regierung müsse sich entscheiden: „Entweder Sie wollen ein ernst genommenes Mitglied bleiben oder Sie verkommen zur Lachnummer. Was Sie hier machen, das tut man nicht.“