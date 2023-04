Einsperren und abschieben: So hart will London gegen Migranten vorgehen

Legale Wege ins Königreich gibt es für Migranten so gut wie nicht. Am Mittwoch steht im Parlament in London die dritte Lesung des Gesetzes auf dem Programm.

Die Stimmung ist aufgeheizt. Vor allem dem lautstarken rechten Flügel der regierenden Tory-Partei gehen die geplanten Maßnahmen noch nicht weit genug. In ihrem Visier: die Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Luxemburg. Die hatten einen ersten Abschiebeflug nach Ruanda in letzter Minute gestoppt. Nun wollen die Hardliner in das Gesetz einbauen, dass die Regierung solche Urteile des EGMR überstimmen darf. Notfalls solle Großbritannien doch einfach die Menschenrechtskonvention verlassen, fordern sie.

Recht auf Asyl

Die Kritiker hingegen, darunter die Vereinten Nationen, verurteilen den Schritt als Verletzung internationaler Verpflichtungen. Unter der UNO-Flüchtlingskonvention, die auch für Großbritannien gilt, hat jeder Verfolgte das Recht, in einem sicheren Land seiner Wahl Asyl zu beantragen - unabhängig davon, wie er dort hingelangt ist. Bis zu 15.000 alleinreisende Minderjährige könnten in den kommenden drei Jahren von den britischen Behörden unter dem neuen Gesetz festgesetzt werden, schätzen die Organisationen Refugee Council und Barnardo's.

Premier Sunak ficht das nicht an. Seine Regierung behauptet, nur mit scharfen Gesetzen ließe sich die irreguläre Zuwanderung - von Innenministerin Braverman einst als "Invasion" bezeichnet - nicht aufhalten. Mittlerweile ist sogar ein Lastkahn vor der südenglischen Küste angemietet, der Hunderte Menschen beherbergen soll.